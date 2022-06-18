В районе Северодонецка от мощного взрыва образовалось облако оранжевого цвета

Дымный гриб очень похож на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой, Фото: ЛИЦ

Сегодня, 18 июня, мощный взрыв произошел в районе фронтового Северодонецка, наблюдается большое облако оранжевого цвета. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено, - отметил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Напомним, ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР зашли на территорию комбината «Азот» в Северодонецке, где пытаются держать оборону военнослужащие ВСУ. При этом точное количество мирных жителей, которых удерживают киевские силовики на территории комбината, станет известно после освобождения предприятия.

Народная милиция с начала марта ведет наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск, взятие которых является одной из первоочередных целей оборонного ведомства Республики. Освобождение городов осложняется тем, что киевские силовики организовали в них глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в данном районе расположены несколько крупных химических предприятий.

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