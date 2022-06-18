В центре Донецка в результате обстрела ВСУ загорелась и обрушилась кровля 3-го корпуса ДонНТУ

Один из снарядов ВСУ упал между памятником Артема и зданием горадминистрации. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 18 июня, украинские боевики подвергли Донецк беспрецедентному обстрелу из артиллерийских орудий НАТОвского стандарта – 155 миллиметров. В результате есть погибшие и раненые, а также многочисленные разрушения не только на окраинах, но и в центре столицы – в Ворошиловском районе.

- В результате обстрела Ворошиловского района произошло возгорание и обрушение кровли 3-го корпуса ДонНТУ по ул. Артема, 96. Пострадавших нет, - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Также в Ворошиловском районе снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра «Звездочка», возле стадиона «Донбасс Арена» и выставочного комплекса «Эксподонбасс».

- В результате сегодняшних обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

И это, видимо, еще не окончательная печальная статистика жертв обстрелов.

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