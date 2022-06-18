Связь «Феникс» доступна в 135 освобожденных городах и селах ДНР

На освобожденной территории запущено свыше 55 базовых станций. Фото: Минсвязи ДНР

Республиканский оператор связи («Феникс») обеспечил работу на освобожденных территориях ДНР почти 60 базовых станций. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе РОС.

- На освобожденных территориях на сейчас запущено свыше 55 базовых станций, часть из которых предоставляет услуги пакетной передачи данных 3G и 4G. Покрытие обеспечивается примерно в 135 населенных пунктах на освобожденных территориях, — сказано в сообщении.

Отмечается, что, в частности, связь есть в административных центрах — Волновахе, Мангуше, Мариуполе.

- На данный момент изыскиваются технические средства для запуска базовых станций в Красном Лимане и Светлодарске, запуск будет произведен в обозримом будущем, — заключили на предприятии.

Напомним, «Феникс» — единственный оператор мобильной связи в ДНР. Начал полноценно работать в феврале 2016 года.

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