В ДНР выяснили, из каких видов вооружения ВСУ обстреливают Донецк

Под плотным огнем тяжелой артиллерии сегодня находится столица ДНР. фото: СЦКК ДНР

Обстрел жилых кварталов Донецка вооруженные формирования Украины ведут из французской самоходной артиллерийской установки «CAESAR» и буксируемой гаубицы М-777 калибром 155 миллиметров, которые активно поставляют ВСУ страны НАТО. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военные эксперты также подтвердили, что обстрел густонаселенного микрорайона «Топаз» в Куйбышевском районе Донецка производился украинскими войсками с позиций, расположенных в районе населенного пункта Первомайское, с применением артиллерийских систем того же натовского образца.

- Это зона ответственности 56-й ОМПБР (командир - полковник Сирченко Сергей Анатольевич, начальник артиллерии БрАГ - полковник Золотухин Сергей), - говорится в сообщении представительства.

Напомним, с раннего утра ВСУ ведут массированные обстрелы городов Донецкой Народной Республики. Под плотным огнем тяжелой артиллерии сегодня находится Донецк - а именно Куйбышевский, Киевский, Петровский и Ворошиловский районы столицы. С начала дня киевские силовики выпустили в их направлении около 200 артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. И обстрелы все еще не стихают.

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