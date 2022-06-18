В Горловке время подачи воды сегодня будет продлено на два часа

Из-за боевых действий возникли большие проблемы с водоснабжением в городах ДНР. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 18 июня, в Горловке время подачи воды будет продлено на два часа. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Вниманию горловчан: время подачи воды сегодня будет продлено на 2 часа. По сообщению республиканского предприятия «Компания «Вода Донбасса», в связи с подключением водоводов от насосной станции, подача питьевой воды от фильтровальной станции № 1 будет осуществляться сегодня, 18 июня, с 19:00. В связи с данными работами время подачи воды сегодня будет продлено на 2 часа, - сообщил Иван Приходько.

А с 19 июня подача воды населению города будет осуществляться по ранее утвержденному графику.

Напомним, что из-за боевых действий возникли большие проблемы с водоснабжением в городах ДНР. Наиболее катастрофическая ситуация в Донецке. В столице вода подается один раз в три-четыре дня. И то не во все микрорайоны. К тому же из-за слабого напора жители верхних этажей вообще не получают воду.

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