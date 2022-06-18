Автомобили юбилейного 150-го гуманитарного конвоя РФ прибыли в ЛНР с очередной партией помощи

Общий вес груза составил 243 тонны. Фото: МЧС ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столицу Луганской Народной Республики прибыли автомобили очередного конвоя от МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там отметили, что этот конвой стал уже 150-м по счету. Российские спасатели доставили в Луганск муку, растительное масло, консервы и строительные материалы. Общий вес груза составил 243 тонны.

- По окончании разгрузки автомобили колонны направились в Донской спасательный центр, пройдя все необходимые таможенные процедуры, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в начале марта в Луганск прибыла первая партия гуманитарной помощи от россиян для жителей освобожденных территорий ЛНР. Сейчас эти районы пребывают в довольно бедственном положении из-за действий украинских силовиков.

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