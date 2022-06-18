В Донецке приостановили подвоз воды по районам из-за массированных обстрелов

Пополнить запасы воды жителям удастся только до 12.00 Фото: Иван ЖИЛЯК

В связи с обострением военной обстановки подвоз питьевой воды во всех районах города Донецка с 12.00 будет прекращен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что в мэрии продолжают уточнять информацию о последствиях утреннего обстрела города. Сообщается, что в Куйбышевском районе Донецка повреждено здание школы №62, также пострадали многоквартирные жилые дома по улице Куйбышева, №169 а, 169 б, 167.

- Обстреляна территория завода «Топаз», остановка общественного транспорта - «улица Словацкая», также повреждения получили ряд близлежащих магазинов. Данные о пострадавших уточняются, - заявил Кулемзин.

В Петровском районе столицы зафиксированы прилеты по территории завода «Продмаш» по улице Электровозная, 25 - там снаряд попал в крышу. При обстрелах контужен мужчина, его анкетные данные сейчас уточняют.

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