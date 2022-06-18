Более 50 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР повреждены обстрелами за сутки

Последствия обстрела поселка Александровка под Донецком. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР 63 раза, выпустив в ее направлении 420 боеприпасов. Противник применял реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерию калибра 155, 152 и 122 миллиметра, а также минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Горловка, Доломитное, Зайцево (южное), Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое и Ясиноватая, - заявили наблюдатели.

В результате обстрелов погибли трое мирных людей - женщины 1983, 1985, 1969 годов рождения в Горловке и Верхнеторецком. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой и Макеевке.

Кроме того, снарядами повреждены 51 дом и 8 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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