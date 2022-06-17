Горняки обесточенной обстрелом шахты имени Засядько в Донецке подняты на поверхность

Аварийные службы сработали оперативно. Фото: МЧС ДНР

Все 76 горняков, оказавшихся в забое на момент обстрела шахты имени Засядько в Донецке, были подняты на поверхность. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там отметили, что спасти людей удалось благодаря оперативности экстренных служб.

- Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки на шахте имени Засядько подняты на поверхность, - проинформировали в Штабе.

Тем временем в эпицентр обстрелов вооруженных формирований Украины сегодня попали и сами горноспасатели. По сообщениям официальных источников, произошло возгорание гаражных боксов на территории Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка МЧС ДНР.

Как отметили в спасательном ведомстве, во время обстрела весь личный состав спустился в укрытие. Как только залпы артиллерии на время стихли, более 50 горноспасателей были эвакуированы из здания. На месте осталась только дежурная смена и прибывшие пожарные.

Уточнятся, что зданию и спецтехнике был нанесен огромный ущерб.

- По предварительной информации, уничтожена 21 единица техники, 2 электрогенератора, боксы для транспорта, в административном здании - остекление 122 оконных блоков, а также кровля на общей площади 2800 м², - рассказали в МЧС.

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