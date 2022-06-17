Более 40 тысяч жителей Донецка остались без света в результате обстрелов украинских силовиков

Энергетики приступят к устранению повреждений, как только это позволит военная обстановка. Фото: Минуглеэнерго ДНР

Энергоснабжение Киевского, Куйбышевского и Ворошиловского районов Донецка нарушено в связи с обстрелами со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Там пояснили, что вследствие артударов ВСУ была отключена воздушная линия, питающая несколько крупных подстанций. В результате без света остались более 40 тысяч горожан.

- В 12:59 в результате артобстрела Донецка отключена воздушная линия 110 кВ, обесточено несколько подстанций. Без напряжения 249 трансформаторных подстанций, 41 250 бытовых абонентов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах города, - заявили в ведомстве.

По словам энергетиков, к устранению повреждений они смогут приступить, как только это позволит сделать военная обстановка.

Напомним, сегодня утром ВСУ атаковали Донецк из «Ураганов» и арторудий калибрами 155 и 152 миллиметра. Под удар попали Петровский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы столицы. В результате артналета были ранены мирные люди. Фиксируются многочисленные повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры города.

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