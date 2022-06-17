На заводе «Азот» в Северодонецке часть украинских боевиков сложила оружие

Народная милиция ЛНР с начала марта ведет наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск, взятие которых является одной из первоочередных целей Республики. Фото: УНМ ЛНР

Часть военнослужащих ВСУ, заблокированных союзными силами ЛДНР и РФ на комбинате «Азот» в Северодонецке, сложили оружие. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

- В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен, - отметил военный.

По словам Марочко, общая численность сдавшихся в плен пока не разглашается, равно как и их принадлежность к тем или иным формированиям ВСУ. Делается это в целях безопасности самих военнопленных, так на территории предприятия сейчас активно работают украинские заградотряды.

- Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины, - объяснил представитель оборонного ведомства Республики.

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