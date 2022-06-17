Под огнем ВСУ в ДНР погибла женщина и более десяти жителей получили ранения

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 8.30 вооруженные формирования Украины ведут массированный обстрел территории Донецкой Народной Республики. Под атаками артиллерии и реактивных систем залпового огня ВСУ оказались жилые кварталы Ясиноватой, Горловки, Макеевки, а также несколько районов Донецка. За это время противник выпустил в их направлении около 300 снарядов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что в результате интенсивных обстрелов погибли и были ранены мирные люди.

Так, известно, что в Киевском районе Донецка ранены трое мужчин 1931, 1947 и 1956 годов рождения.

В Петровском районе ранены мужчина 1950-го и трое женщин 1934, 1940 и 1960 годов рождения.

В Ясиноватой был ранен мужчина 1964 года рождения, в Макеевке - пострадал мужчина 1967 года рождения.

А при обстреле поселка Гольмовский в Горловке погибла женщина 1985 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили женщины 1938 и 1983 годов рождения.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили в СЦКК.

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