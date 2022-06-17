В ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ наносили удары по Донецку

С самого утра столица Донецкой Народной Республики находится под интенсивным огнем киевских силовиков. Фото: Штаб теробороны ДНР

Удары по Донецку украинские войска наносили сегодня сразу из шести точек. На данный момент эти огневые позиции ВСУ подавлены. Такую информацию сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам лидера Республики, противник пытается подтянуть новую технику для нанесения новых ударов по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.

- Принимаются исчерпывающие меры контрбатарейными подразделениями союзных сил для обеспечения безопасности населения, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, с самого утра столица Донецкой Народной Республики находится под интенсивным огнем киевских силовиков. В ход идут все виды тяжелого вооружения - от реактивных систем залпового огня «Ураган» до крупнокалиберной артиллерии.

В результате попаданий снарядов горят здания, остановлено движение муниципального транспорта. Поступают сообщения о многочисленных повреждениях инфраструктуры города и ранениях мирных граждан.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Мариупольчане - Донецку во время очередного обстрела ВСУ: «Держись, героический город!»

Журналисты «Комсомолки» стали свидетелями обстрела центра Донецка (подробнее)