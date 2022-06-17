В Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся более 70 горняков

Принимаются меры по подключению к электропитанию шахтного ствола и поднятию людей на поверхность. Фото: официальный сайт ДНР

В результате обстрелов Киевского района Донецка был обесточен восточный ствол шахты имени Засядько. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что на поверхность не могут подняться 76 горняков.

- На месте работают специалисты экстренных служб, принимаются меры по подключению к электропитанию шахтного ствола и поднятию людей на поверхность, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли новый массированный артиллерийский удар по Донецку. Одним из первых под обстрел попал Киевский район столицы.

Уточняется, что огонь был открыт с позиций украинских войск в районе населенного пункта Пески. Оттуда по городу были выпущены несколько десятков снарядов калибром 155 и 152 миллиметра. В результате произведенной атаки пострадал мирный житель.

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