График подвоза воды в Донецке на 17 июня: власти опубликовали список адресов

Население может пополнить запасы воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 17 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 17 июня

Буденновский район:

- улица Горностаевская, 27 (с 10:00 до 12:00);

- улица Охотная, 78 (с 14:00 до 16:00).

Калининский район:

- улица Хлюпина, 35 (с 10:00 до 13:00);

- улица Целинная, 28 (с 10:00 до 13:00);

- улица Ярослава Галана, 40 (с 10:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9, МОУ Школа 71 (с 14:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Магистральная, 3 (с 10:00 до 13:00).

пгт. Еленовка:

- мкр-н Новый, 4 (с 10:00 до 14:00);

- улица Московская, 14 (с 10:00 до 14:00);

- улица Деповская, 8 (с 10:00 до 14:00);

- село Молодежное, улица Новоселов, 7 (с 10:00 до 14:00).

График подвоза питьевой воды на 17 июня

Буденновский район:

- улица Независимости, 13 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- улица Лазурная, 33 (с 10:00 до 11:30);

- улица Клавдии Назаровой, 37 (с 11:30 до 13:00);

- пгт. Старомихайловка, ул. Ленина. 1 (с 10:30 до 11:30);

- улица Токарева, 88 (с 13:00 до 14:00).

Куйбышевский район:

- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 13:00);

- улица Уржумская, 166 (с 14:30 до 16:00);

- улица Ванникова, 6а (с 16:30 до 18:00).

Ленинский район:

- улица Урицкого, 25 (с 10:30 до 14:00).

Петровский район:

- поселок Клен, улица Озеленителей, 1 (с 10:00 до 16:00);

- село Луганское, ул. Садовая (с 10:00 до 16:00);

- село Луганское, ул. Лазо (с 10:00 до 16:00);

- село Сигнальное, ул. Гагарина, 5 (с 10:00 до 16:00);

- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00);

- улица Дунаевского, 7 (с 10:00 до 15:00);

- улица Рубена-Ибаррури, 102 (10:00 до15:00).

Пролетарский район:

- улица Низменная, 12 (с 10:30 до 11:30);

- улица Федосеева, 36 (с 11:30 до 13:00);

- улица Краснодарская, 34а (с 14:00 до 16:00);

- улица Русакова, 74 (с 16:00 до 17:00);

- улица Липецкая, 1 (с 9:00 до 16:00).

г. Моспино:

- улица Ново-Моспино, 18 (с 10:00 до 12:00);

- улица Спортивная, 12 (с 12:00 до 14:00).

Напомним, пополнить запасы технической воды население Донецка может также на стационарных пунктах розлива.

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