График подвоза воды в Донецке на 17 июня: власти опубликовали список адресов

Население может пополнить запасы воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 17 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.
График подвоза технической воды на 17 июня
Буденновский район:
- улица Горностаевская, 27 (с 10:00 до 12:00);
- улица Охотная, 78 (с 14:00 до 16:00).
Калининский район:
- улица Хлюпина, 35 (с 10:00 до 13:00);
- улица Целинная, 28 (с 10:00 до 13:00);
- улица Ярослава Галана, 40 (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
- улица Нарвская, 9, МОУ Школа 71 (с 14:00 до 15:00).
Ленинский район:
- улица Магистральная, 3 (с 10:00 до 13:00).
пгт. Еленовка:
- мкр-н Новый, 4 (с 10:00 до 14:00);
- улица Московская, 14 (с 10:00 до 14:00);
- улица Деповская, 8 (с 10:00 до 14:00);
- село Молодежное, улица Новоселов, 7 (с 10:00 до 14:00).
График подвоза питьевой воды на 17 июня
Буденновский район:
- улица Независимости, 13 (с 10:00 до 13:00).
Кировский район:
- улица Лазурная, 33 (с 10:00 до 11:30);
- улица Клавдии Назаровой, 37 (с 11:30 до 13:00);
- пгт. Старомихайловка, ул. Ленина. 1 (с 10:30 до 11:30);
- улица Токарева, 88 (с 13:00 до 14:00).
Куйбышевский район:
- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 13:00);
- улица Уржумская, 166 (с 14:30 до 16:00);
- улица Ванникова, 6а (с 16:30 до 18:00).
Ленинский район:
- улица Урицкого, 25 (с 10:30 до 14:00).
Петровский район:
- поселок Клен, улица Озеленителей, 1 (с 10:00 до 16:00);
- село Луганское, ул. Садовая (с 10:00 до 16:00);
- село Луганское, ул. Лазо (с 10:00 до 16:00);
- село Сигнальное, ул. Гагарина, 5 (с 10:00 до 16:00);
- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00);
- улица Дунаевского, 7 (с 10:00 до 15:00);
- улица Рубена-Ибаррури, 102 (10:00 до15:00).
Пролетарский район:
- улица Низменная, 12 (с 10:30 до 11:30);
- улица Федосеева, 36 (с 11:30 до 13:00);
- улица Краснодарская, 34а (с 14:00 до 16:00);
- улица Русакова, 74 (с 16:00 до 17:00);
- улица Липецкая, 1 (с 9:00 до 16:00).
г. Моспино:
- улица Ново-Моспино, 18 (с 10:00 до 12:00);
- улица Спортивная, 12 (с 12:00 до 14:00).
Напомним, пополнить запасы технической воды население Донецка может также на стационарных пунктах розлива.
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