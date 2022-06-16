Президент Сирийской Арабской Республики Асад объявил об официальном старте процедуры признания ДНР. Фото: МИД ДНР

Визит делегации Донецкой Народной Республики во главе с министром иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой в Дамаск выдался плодотворным.

- Благодарю сирийскую сторону за организацию визита и Президента Асада за теплые слова в наш адрес. Важно наше одинаковое понимание общности пути народов Донбасса и Сирии в борьбе против недружественных США и других стран Запада, - заявил в своем телеграм-канале Глава ДНР Денис Пушилин.

В ходе встречи Президент САР объявил об официальном старте процедуры признания Республики.

- Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям. При встрече мы предложили господину Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса, - подчеркнул руководитель Республики, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с сирийским народом.

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