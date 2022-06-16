«Феникс» готовит новые тарифы

Полноценная работа «Феникса» началась в феврале 2016 года. Фото: gorlovka.today

Республиканский оператор сотовой связи «Феникс» заявил о подготовке новых тарифов для звонков внутри сети и в Россию.

- Учтем пожелания и интересы даже самых требовательных абонентов, - сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Также сегодня стало известно о полном переходе на российский телефонный код +7 уже в ближайшее время.

- Абоненты уже сейчас могут полноценно использовать нумерацию +7949 наравне с +38071. После полного перехода на российскую нумерацию +38071 будет доступен еще некоторое время, чтобы каждый смог перерегистрировать социальные сети и мессенджеры на свой новый номер, - говорится в сообщении Республиканского оператора сотовой связи «Феникс».

О полном отказе от нумерации +38071 будет сообщено заранее на сайте предприятия и в социальных сетях оператора.

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