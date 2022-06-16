В ЛНР из Воронежа доставят оборудование для системы водоснабжения

В ЛНР передадут оборудование для восстановления водоснабжения. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

В Луганскую Народную Республику из Воронежской области России передадут оборудование для водоснабжения — почти два километра трубопровода и шесть глубинных насосов для подачи воды. Это поможет восстановить систему водоснабжения Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Также на прошлой неделе были подписаны соглашения с Воронежской областью по восстановлению инфраструктуры в Марковском, Меловском и Новопсковском районах Республики, и сегодня каждый из них получил по три машины — мусоровоз МАЗ, аварийная машина УАЗ и ассенизаторская машина ГАЗ, — уточнили в сообщении.

Напомним, что регионы России активно приходят на помощь Донбассу. В частности Тульская область поможет восстановить Левый берег Мариуполя. Меморандум о сотрудничестве подписан сегодня Денис Пушилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

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