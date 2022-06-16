ДНР в ближайшее время перейдет на российский телефонный код. Фото: shutterstock.com

ДНР в ближайшее время полностью перейдет на российский телефонный код +7. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу Республиканского оператора связи.

- Абоненты ГУП ДНР «РОС» уже сейчас могут полноценно использовать нумерацию +7949 наравне с +38071. Полный переход на +7949 будет осуществлен в ближайшее время, однако +38071 все еще будет доступен, чтобы каждый абонент смог перерегистрировать социальные сети и мессенджеры на свой новый номер, - говорится в сообщении.

Отмечается, что о полном отказе от нумерации +38071 будет сообщено заранее на сайте предприятия и в официальных социальных сетях оператора.

Напомним, что в мае абонентам республиканского оператора сотовой связи «Феникс» были присвоены российский телефонный код +7 и код региона 949 для зарубежных звонков. При этом остальная часть номера совпадает с текущими номерами пользователей внутри сети. Этот шаг облегчил жителям доступ к порталу Госуслуг и прочим онлайн-сервисам в России, где при регистрации нужно указывать российский номер.

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