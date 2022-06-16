В ДНР силы русской коалиции уничтожили 47 украинских боевиков за сутки

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте

В Донецкой Народной Республике силы русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили 47 боевиков. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО «Град», три грузовых транспортных средства и 47 человек личного состава, - рассказал Эдуард Александрович.

По его словам, кроме того, подавлены три огневые точки противника в районе Авдеевки и Новгородского под Горловкой.

По данным СЦКК, украинские боевики за сутки 77 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 386 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы четырнадцати населенных пунктов Республики: Донецк ( Куйбышевский и Киевский районы), Горловка (Калининский, Центрально-городской и Никитовский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский район), Доломитное, Зайцево (южное), Гольмовский, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Кременец и Еленовка.

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