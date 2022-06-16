ВСУ за сутки 77 раз обстреляли ДНР

Обстрелы Республики не прекращаются (архивное фото). Телеграм Ивана Приходько

Украинские боевики за сутки 77 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 386 боеприпасов. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались районы четырнадцати населенных пунктов Республики: Донецк ( Куйбышевский и Киевский районы), Горловка (Калининский, Центрально-городской и Никитовский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский район), Доломитное, Зайцево (южное), Гольмовский, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Кременец и Еленовка, - говорится в сообщении штаба.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного и ранении еще одного мирного жителя в поселке Землянки Макеевки

Повреждено 46 домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Верхнеторецком и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке в результате обстрелов ВСУ повреждены школа и несколько многоэтажек

Киевские силовики продолжают обстреливать город из крупнокалиберной артиллерии (подробнее)