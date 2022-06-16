Снаряды и ракеты разрывались ночью и ранним утром: ВСУ не прекращают обстреливать Донецк

Украинские боевики не прекращают обстреливать Донецк. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Вчера вечером и сегодня утром – 15 и 16 июня - украинские каратели продолжили наносить артиллеристские и ракетные удары по мирным объектам Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В Куйбышевском районе с наступлением темноты под огнем оказались дома частного сектора. В доме на улице Ялтинская, 4/1 повреждено остекление окон, фасад здания, входные двери. Зафиксирован прилет возле дома на улице Дальняя, 44, - сообщил мэр.

Кроме того, по данным администрации города, ранним утром был обстрелян ряд учебных заведений в Пролетарском районе. Повреждения получили: Донецкий техникум бытового обслуживания и торговли (ул. Раздольная, 20). Вражеский боеприпас попал в кровлю здания, также повреждены перекрытия и 15 оконных блоков; Донецкое высшее профессиональное училище строительных технологий (ул. Раздольная, 20), здесь пострадали остекления окон; Общежитие Донецкого межрегионального высшего профессионального училища автосервиса (ул. Раздольная, 6а). Повреждены фасад и остекление сорока окон.

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