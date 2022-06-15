Обстрелом ВСУ обесточена насосная станция, подающая в Ясиноватую воду

Напор воды в кранах упал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украинские боевики продолжают наносить новые удары по объектам жизнеобеспечения ДНР. Так, в Ясиноватой они обесточили обстрелом насосную станцию, подающую городу воду. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела обесточена основная насосная станция, подающая воду на Ясиноватую. Давление в системе водоснабжения низкое. В связи с этим, сегодня подача воды на город будет в неполном объеме, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, коммунальщики уже приступили к ремонтным работам, их планируют завершить завтра.

Под обстрел украинских силовиков сегодня чуть не попала также Горловская фильтровальная станция № 2, обеспечивающая водой большую часть города. В 700 метрах от нее наблюдатели СЦКК ДНР зафиксировали падение снарядов.

Напомним, из-за украинских обстрелов без водоснабжения осталась и часть жителей Макеевки. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, это более 5 тысяч абонентов.

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