Украина ведет информационную войну: Мошенники выдают себя за Главу ДНР и дают поручения руководителям госструктур

Украинская сторона продолжает совершать информационные атаки с использованием электронной почты, социальных сетей, фейковых смс и мессенджеров. Об этом сегодня сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Обращаем внимание всех руководителей государственных структур Республики: с номера +79154952530 поступают звонки с якобы поручениями от Главы Донецкой Народной Республики. Это фейковая информация со стороны украинских пропагандистов, направленная на дестабилизацию ситуации, - говорится в распространенном штабом сообщении.

Члены штаба территориальной обороны убедительно просят не реагировать на звонки и сообщения от аферистов. Они призывают население использовать исключительно проверенную информацию из официальных источников (https://t.me/TRO_DPR/31). Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными!

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Табынскую икону Божьей Матери из Урала в Донбасс привезли

Святыня побывала не только в воинских частях и больницах Донецка, но и в освобожденном Мариуполе (подробнее)