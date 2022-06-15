В Мариуполе спасатели МЧС ДНР с российскими коллегами от рассвета до заката разминируют территории и разбирают завалы

Мариуполь готовят к большой стройке. Фото: МЧС ДНР

Сейчас спасатели МЧС ДНР совместно с российскими коллегами работают на побережье – вблизи бывшего завода «Азовсталь». В этом районе практически нет ни одного уцелевшего многоквартирного и частного дома. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства Республики.

- Сотрудники МЧС ДНР выезжают на разбор завалов, обследование объектов и территории города на наличие взрывоопасных предметов - работа ведется без выходных, - говорится в сообщении. - Вместе с республиканскими подразделениями в Мариуполе трудятся сотрудники Донского, Тульского, Ногинского, Волжского и Невского спасательных центров МЧС России, Уральского учебно-спасательного центра, а также Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Работа будет продолжаться. Каждый день спасатели приближают восстановление города и его возвращение к привычной жизни.

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