В ДНР списали долги по кредитам мобилизованным гражданам на сумму более одного миллиона рублей

Списание долговых обязательств производится в полном объеме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики списал более одного миллиона рублей долгов по кредитам мобилизованным гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Уточняется, что задолженность была аннулирована по 29 кредитным договорам.

- По состоянию на 15 июня 2022 года в рамках Постановления Правления ЦРБ «О мерах поддержки физических лиц - заемщиков Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики» по ходатайству заемщиков и их близких родственников списана задолженность мобилизованных граждан перед банком в общей сумме 1 057 700 российских рублей по 29 кредитным договорам, - заявили в банке.

Напомним, что с марта Центробанк ДНР начал списывать задолженности по кредитам гражданам, которые были призваны и проходят военную службу в рядах Народной милиции Республики по мобилизации. Списание долговых обязательств осуществляется в полном объеме в течение 5-ти рабочих дней после подачи ходатайства и на основании документов, подтверждающих прохождение заемщиком военной службы. Прошение может подать как сам мобилизованный, так и его близкие родственники - родители, супруга, дети, братья или сестры.

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