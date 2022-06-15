Во время обстрелов Донецка были повреждены автобусы, подаренные городу российским музыкантом Николаем Расторгуевым

Украинские боевики повредили муниципальный транспорт. Фото: ТГ/Кулемзин

В ходе вчерашнего обстрела Донецка вооруженными формированиями Украины были повреждены автобусы, подаренные городу известным российским музыкантом Николаем Расторгуевым. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Украинские неонацисты продолжают наносить ущерб муниципальной собственности Донецка, - отметил градоначальник.

Он уточнил, что в результате обстрела киевскими силовиками микрорайона Азотный осколками были повреждены восемь автобусов, причем некоторые из них неоднократно.

По словам мэра, только за одну неделю украинскими обстрелами был испорчен 21 пассажирский автобус. В числе пострадавших транспортных средств - 7 автобусов марки «ЛиАЗ», которые нынешней зимой городу передал российский Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.

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