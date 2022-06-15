Союзные войска Донбасса развивают наступление на Славянск

Бои за Донбасс продолжаются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под контроль Донецкой Народной Республики перешло еще одно село - Рассадки, расположенное недалеко от Светлодарска. Войска республик Донбасса и РФ все ближе и ближе продвигаются к Славянску. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 15 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 238 населенными пунктами, включая Рассадки. Идет продвижение в направлении Славянска, - говорят военные.

Напомним, за прошедшие сутки войска ДНР уничтожили шесть огневых позиций ВСУ в районе Авдеевки и Песок. Эти населенные пункты остаются одними з ключевых очагов сопротивления украинских войск на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Донбасс союзные силы уничтожили два батальонных командно-наблюдательных пункта 56 мотопехотной бригады ВСУ.

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