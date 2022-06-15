В Волновахе при разборе завалов дома подорвались двое работников коммунальных служб

Инцидент произошел на улице Титова. Фото (иллюстрация): МЧС ДНР

В освобожденной Волновахе при разборе завалов дома по улице Титова сдетонировал неразорвавшийся снаряд. Ранение получили двое сотрудников коммунальных служб - мужчины 1991 и 2002 годов рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Пострадавшие доставлены в медучреждение, где получают всю необходимую медицинскую помощь, - уведомили военные.

В Штабе теробороны в очередной раз напомнили жителям, что многие районы и населенные пункты, освобожденные от украинской оккупации, сейчас перенасыщены взрывоопасными предметами. Ни к коем случае не приближайтесь к ним сами и не трогайте их руками. При обнаружении таких предметов срочно звоните в МЧС и полицию.

Отметим, ранее сообщалось, что в Мариуполе во время разборки завалов трактор подорвался на взрывоопасном предмете, в результате чего ранения получили три человека.

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