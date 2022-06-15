В Горловке в результате обстрелов ВСУ повреждены школа и несколько многоэтажек

Здание учебного заведения серьезно разрушено. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по жилым кварталам Центрально-Городского района города Горловка. В результате прямых попаданий снарядов серьезные разрушения получило здание школы № 31, расположенной по проспекту Ленина,130а. Один из боеприпасов попал в административно бытовой корпус шахты имени Ленина. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

- Также повреждены многоэтажные жилые дома по проспекту Ленина, 130, 132, - проинформировал мэр.

Отметим, что сегодня активным обстрелам со стороны украинских войск подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, Ясиноватая, Горловка и окрестные села. В их направлении противник использовал реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра, а также минометы натовского образца - калибром 120 и 60 миллиметров. Об этом свидетельствуют данные СЦКК.

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