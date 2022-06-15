Войска ДНР уничтожили шесть огневых позиций ВСУ в районе Авдеевки и Песок

Врага продолжают выбивать из его укрепрайонов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силами военнослужащих Донецкой Народной Республики были уничтожены шесть огневых позиций украинских боевиков под Донецком - в Авдеевке и Песках. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески, - заявил он.

По слова представителя оборонного ведомства Республики, за прошедшие сутки в боях за Донбасс военнослужащие ДНР при поддержке российской армии ликвидировали также три установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», шесть грузовиков и более 30 солдат ВСУ.

Практически такие же потери в живой силе украинская армия понесла и в зоне ответственности Луганской Народной Республики.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 32 человека личного состава, 4 бронетранспортера, 7 единиц автомобильной техники, - проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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