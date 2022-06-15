График подвоза воды в Донецке на 15 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды
Фото: Иван ЖИЛЯК
Ситуация с водоснабжением в Донецке по-прежнему напряженная. Жителям напоминают, что в текущей обстановке у них должен быть запас воды на несколько дней. Пополнить его можно благодаря подвозу питьевой и технической воды. Власти города опубликовали список адресов, по которому развоз воды будет осуществляться сегодня.
График подвоза технической воды на 15 июня
Калининский район:
- улица Угледарская, 25 (с 10:00 до 13:00);
- улица Комарова, 25 (с 10:00 до 13:00).
Куйбышевский район:
- улица Нарвская, 8, школа № 71 - емкость 10 т (с 10:00 до 12:00);
- улица Кранознаменная, 86, школа № 21 - емкость 5 т (с 12:30 до 13:30).
Ленинский район:
- улица Ионова, 18, 20 (с 10:00 до 15:00);
- улица Научная, 20 (с 10:00 до 13:00).
пгт. Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:
- мкр-н Новый, 4;
- улица Московская, 14;
- улица Деповская, 8;
- село Молодежное, улица Новоселов, 7.
Петровский район:
- улица Петровского, 267 (с 9:30 до 13:00);
- улица АС «Трудовская» (с 9:30 до 13:00).
Пролетарский район:
- улица Макеевская, 25 (с 10:00 до 12:00);
г. Моспино:
- улица Горького, 68 (с 14:00 до 16:00).
График подвоза питьевой воды на 15 июня
Буденновский район:
- улица Рогачевская, 152 (с 13:00 до 14:00);
- улица Абрикосовая, 12 (с 15:00 до 16:00);
- улица Токмакская, 33 (с 16:00 до 17:00).
Кировский район:
- улица Станционная, 15 (с 14:30 до 16:00);
- улица Новолуганская, 5 (с 16:00 до 17:00);
- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость 10 т (с 13:00 до 14:00).
Куйбышевский район:
- улица Слепнева, 82 (с 13:00 до 15:00);
- улица Порт-Артурная, 21 (с 15:00 до 17:00).
- В зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - напоминают в мэрии.
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