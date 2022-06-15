В Донецке заявили о ранении еще трех мирных жителей в результате вчерашних обстрелов ВСУ

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжают уточнять информацию о последствиях вчерашних обстрелов ВСУ. На данный момент стало известно о ранении еще трех гражданских лиц.

- По оперативной линии поступила информация о двух пострадавших женщинах 1938, 1944 годов рождения в результате вчерашнего обстрела вооруженными формированиями Украины Куйбышевского района города Донецка по адресу: проспект Кремлевский, 13, - заявили в СЦКК.

Помимо этого, сообщается о женщине 1954 года рождения, получившей ранения в результате вчерашнего обстрела села Луганское Петровского района столицы ДНР.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались районы восемнадцати населенных пунктов Республики. За это время ВСУ открывали огонь по ДНР 64 раза, выпустив в ее направлении 412 боеприпасов.

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