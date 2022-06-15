Над Сватовским районом ЛНР сбили украинскую ракету «Точка-У», тяжелые ранения получил ребенок

Фрагмент сбитой ракеты. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

Вчера вечером силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Сватовским районом ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У», выпущенную украинскими боевиками. В результате обстрела сильно пострадал ребенок. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели уточнили, что боеприпас прилетел со стороны Краматорска.

- 14 июня в 19:30 силами нашей ПВО в районе села Фомовка Сватовского района уничтожена ракета ТРК «Точка-У», выпущенная со стороны вооруженных формирований Украины с направления Краматорска, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается, что в результате инцидента тяжелые ранения получил ребенок 2011 года рождения. Информация о повреждениях жилого фонда и инфраструктуры еще уточняется.

Напомним, днем ранее украинская ракета «Точка-У» была сбита над городом Красный Луч в ЛНР. В результате возникшего пожара уничтожены крыша гаража и домашние вещи жильцов нескольких частных подворий.

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