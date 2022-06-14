ВСУ обстреляли поселок Еленовку в ДНР из «Урагана»

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С наступлением вечера артиллеристские обстрелы ВСУ не прекратились. Противник продолжает бить по мирным объектам населенных пунктов ДНР. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о возгорании трубопровода на территории Еленовского хлебокомбината по улице Почтовая, 147. Уточняется, что пожар спровоцирован обстрелом украинских войск из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

Тем временем в Донецке зафиксировано прямое попадание снаряда в многоквартирный жилой дом по улице Бутурлиновская, 52. Там повреждены остекление окон, крыша и перекрытия, фасад здания и балконы квартир. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

Мэр столицы также отметил, что под огнем артиллерии вооруженных формирований Украины сегодня оказалась амбулатория села Луганское под Донецком.

- По адресу: улица Садовая, 1 повреждены остекление окон и входные двери, - заявил он.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

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