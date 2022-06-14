Глава ЛНР посмертно наградил защитников Республики из Брянки

Награды вручили родным погибших воинов. Фото: АГ Брянки

Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил военнослужащих Народной милиции Республики из Брянки. Во Дворце культуры прошла церемония вручения государственных наград родным погибших защитников. Об этом сообщили в администрации города.

- Герои-брянковчане – ваши сыновья, отцы, мужья и братья – совершили подвиг, выполнив до конца свой воинский долг. Защищали родной Донбасс до последнего вздоха, до последней капли крови. Они навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашего города, станут примером в воспитании будущих защитников нашей Родины, - обратился к родственникам погибших защитников глава администрации Брянки Николай Моргунов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом "Службою и храбростью" II степени посмертно награждены лейтенант Дмитрий Пархоменко и майор Валерий Воробьев. Орденом "За заслуги" II степени посмертно награжден сержант Михаил Бончужный. Медалью "За отвагу" посмертно награждены рядовой Степан Золотухин, ефрейтор Дмитрий Алешин, старший сержант Дмитрий Кононов, рядовой Александр Лобойко и рядовой Виктор Поленов.

Собравшиеся почтили память воинов минутой молчания.

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