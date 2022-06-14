Наладить водоснабжение в ЛНР удастся только после возобновления подачи воды с Западной фильтровальной станции в Лисичанске

Собственных объемов воды Республике не достает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полностью восстановить водоснабжение ряда территорий ЛНР можно будет только после возобновления подачи воды с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции. Об этом заявили в Правительстве ЛНР со ссылкой на пресс-службу государственного предприятия Республики «Лугансквода».

Там отметили, что сейчас подконтрольная Республике система водоснабжения работает в сокращенном режиме. После отключения в феврале украинской стороной подачи воды в ряд регионов ЛНР, сотрудники «Луганскводы» оперативно провели переключения на насосных станциях и водоводах для того, чтобы обеспечить реверс воды от водозаборов Алчевского управления в Стаханов, Кировск и Брянку. Кроме того, они установили дополнительное оборудование на скважинах.

Однако собственных объемов воды Республике не достает. Проблему усложняет также начало поливного периода у дачников и аварийные ситуации на магистральных водоводах и линиях электропередачи.

Коммунальщики рассматривают возможность восстановления водоснабжения Кировска и Стаханова от Светличанской и Крымской насосных станций.

- Но и эти объекты были обстреляны ВСУ и требуют обследования и восстановительных работ, - уточнили работники предприятия.

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