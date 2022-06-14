Часть Горловки из-за обстрелов ВСУ осталась без воды

Украинские боевики бьют по инфраструктуре Донбасса. Фото ШТО ДНР

Сегодня, 14 июня, в результате обстрела со стороны ВСУ была обесточена фильтровальная станция № 1. Без водоснабжения осталась часть города. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- По информации Горловского ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса», в результате обстрела со стороны ВСУ сегодня была обесточена фильтровальная станция № 1. Без воды до окончания ремонтно-восстановительных работ остались потребители, проживающие в Калининском районе Горловки, а также жители поселков: Гольмовский, станции Никитовка, Мирный, машиностроительного завода им. С. М. Кирова, Аксеновки, части посёлка шахты Кочегарка в районе оптового рынка, Центра технического творчества, улицы Октябрьской, - сообщил Приходько.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов украинских боевиков в Горловке погиб 23-летний мирный житель. Были ранены женщина и сотрудник МЧС.

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