В ДНР рассматривают перспективы морской торговли с Сирией

Наталья Никонорова побывала с рабочим визитом в Дамаске. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова побывала с рабочим визитом в Сирии, где встретилась с заместителем генсекретаря Партии арабского социалистического возрождения (БААС) Хилаль аль-Хилалом. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве Республики.

Уточняется, что стороны обсудили целый спектр вопросов, касающихся дальнейшего укрепления сотрудничества двух республик - прежде всего, в экономическом плане.

- Глава МИД ДНР особенно подчеркнула полноценно заработавший порт в Мариуполе и обратила внимание на перспективы торгового взаимодействия с Сирией по морю, - заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Отмечается также, что в рамках официального визита в Дамаск Наталья Никонорова встретилась с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. Он выразил готовность Сирии к всестороннему развитию отношений с Донбассом, отметив параллели в судьбе двух народов, которые борются за свою независимость.

- Была достигнута договоренность об осуществлении совместных шагов для налаживания прямого взаимодействия Республик в сфере защиты интересов граждан, а также в области экономики, культуры, науки и другого, - сообщили в МИДе.

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