В ДНР остатки средств бюджета будут направлять в фонд угольной отрасли

Депутаты поддержали поправки к закону
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Правительство Донецкой Народной Республики сможет направлять остатки бюджетных средств в фонд развития угольной отрасли страны. Соответствующее решение поддержал парламент Республики, внеся необходимые поправки в закон про бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.
Документ представил в сессионном зале секретарь комитета НС по бюджету, финансам и экономической политике Игорь Пашков.
- Принятие проекта закона позволит направлять остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года по решению Правительства Республики на формирование фонда развития угольной отрасли, а также вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом) в установленных законом случаях, - пояснил он.
Уточняется, что депутаты поддержали предложенный законопроект, проголосовав за него.
Напомним, в марте прошлого года в ДНР создали фонд по развитию угольной отрасли. Его средства используют для модернизации горных предприятий и вывода их на рентабельную работу.
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