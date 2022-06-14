В ДНР остатки средств бюджета будут направлять в фонд угольной отрасли

Депутаты поддержали поправки к закону Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство Донецкой Народной Республики сможет направлять остатки бюджетных средств в фонд развития угольной отрасли страны. Соответствующее решение поддержал парламент Республики, внеся необходимые поправки в закон про бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

Документ представил в сессионном зале секретарь комитета НС по бюджету, финансам и экономической политике Игорь Пашков.

- Принятие проекта закона позволит направлять остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года по решению Правительства Республики на формирование фонда развития угольной отрасли, а также вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом) в установленных законом случаях, - пояснил он.

Уточняется, что депутаты поддержали предложенный законопроект, проголосовав за него.

Напомним, в марте прошлого года в ДНР создали фонд по развитию угольной отрасли. Его средства используют для модернизации горных предприятий и вывода их на рентабельную работу.

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