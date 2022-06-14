В освобожденных землях ДНР принято более 111 тысяч заявлений на пенсии и соцпособия

Прием документов на пенсии и соцпособия начался 2 марта. Фото: МТСП ДНР

Прием заявлений на оформление пенсий и социальных пособий в ДНР начат в 175 освобожденных населенных пунктах. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Республики.

- Специалисты учреждений социальной сферы проводят работу в 175 населенных пунктах. С начала приема заявлений о возобновлении либо первичном оформлении выплаты пенсий и социальных пособий от граждан освобожденных населенных пунктов принято более 111 тысяч заявлений, — сказано в сообщении.

Прием документов начался 2 марта. На сегодняшний день в выплатные пенсионные ведомости включены более 53 тысяч жителей. В частности, в Мариуполе — 19,5 тыс. человек, в Волновахе — порядка 4 тыс. На получение социальных пособий в ведомости включены более 4,5 тыс. человек. В Волновахе — 545 человек и в Мариуполе — более 200.

Выплата пенсий на освобожденных территориях началась 7 марта, а 10 марта приступили к выплатам социальных пособий. Напомним, что на сегодняшний день под контроль ДНР перешли уже 237 населенных пунктов.

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