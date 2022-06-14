В зону влияния ДНР включены Святогорск и шесть освобожденных сел

Республика постепенно возвращается в свои административные границы
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В зону ответственности и влияния администраций Донецкой Народной Республики включены еще семь освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины. Соответствующий указ под № 288 был подписан Главой Республики Денисом Пушилиным и опубликован на официальном сайте руководителя страны.
Согласно документу, в зону ответственности города Енакиево временно включены:
- город Святогорск,
- село Липовое (Краснолиманский район),
- село Богородичное,
- село Пришиб,
- село Татьяновка.
В подчинение города Шахтерска временно вошли села Владимировка и Триполье.
Уточняется, что документ был подписан сегодня и уже вступил в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР предложил Владимиру Бандуре руководить администрацией освобожденного Святогорска. Денис Пушилин отметил, что мэр города ждал, как и многие жители, освобождения от ВСУ. Отметим, Святогорск перешел под полный контроль союзных сил 9 июня.
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