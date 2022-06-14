В зону влияния ДНР включены Святогорск и шесть освобожденных сел

Республика постепенно возвращается в свои административные границы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В зону ответственности и влияния администраций Донецкой Народной Республики включены еще семь освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины. Соответствующий указ под № 288 был подписан Главой Республики Денисом Пушилиным и опубликован на официальном сайте руководителя страны.

Согласно документу, в зону ответственности города Енакиево временно включены:

- город Святогорск,

- село Липовое (Краснолиманский район),

- село Богородичное,

- село Пришиб,

- село Татьяновка.

В подчинение города Шахтерска временно вошли села Владимировка и Триполье.

Уточняется, что документ был подписан сегодня и уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР предложил Владимиру Бандуре руководить администрацией освобожденного Святогорска. Денис Пушилин отметил, что мэр города ждал, как и многие жители, освобождения от ВСУ. Отметим, Святогорск перешел под полный контроль союзных сил 9 июня.

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