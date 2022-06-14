В ходе боев за Донбасс союзные войска ДНР и РФ уничтожили два командных пункта ВСУ

Освободительная операция продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В боях за освобождение Донбасса союзные силы ДНР и РФ уничтожили два командных пункта противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два батальонных командно-наблюдательных пункта 56 мотопехотной бригады, две БМП-2, минометный взвод, установка РСЗО БМ-21 «Град», четыре автомобиля повышенной проходимости, - проинформировал представитель оборонного ведомства.

По словам Басурина, за указанный период союзные войска также уничтожили более 20 украинских националистов и сбили три вражеских беспилотника.

Почти такие же потери украинская армия понесла и в зоне ответственности ЛНР.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава, 3 бронетранспортера, 4 единицы автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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