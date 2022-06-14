График подвоза воды в Донецке на 14 июня: власти опубликовали список адресов

В связи с непрекращающимися обстрелами Республика испытывает острый дефицит воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 14 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненном ей городе Моспино.
График подвоза технической воды на 14 июня
Калининский район:
- улица Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:00);
- улица Марии Ульяновой, 27 (с 10:00 до 13:00);
- улица Новоселковская, 28 (с 10:00 до 13:00).
Ленинский район:
- улица Шелгунова, 1 (с 10:00 до 13:00);
- улица Камышева, 58 (с 10:00 до 13:00).
пгт. Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:
- мкр-н Новый, 4;
- улица Московская, 14;
- улица Деповская, 8;
- село Молодежное, улица Новоселов, 7.
График подвоза питьевой воды на 14 июня
Калининский район:
- проспект Мира, 66 (с 10:30 до 12:00);
- проспект Мира, 97 (с 12:00 до 13:00).
Кировский район:
- улица Кирова, 130 (с 14:30 до 16:00);
- улица Хлеборобная, 12 (с 16:00 до 17:30);
- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость 10 т (с 10:30 до 11:30);
- улица Токарева, 88а - емкость 10 т (с 13:00 до 14:00).
Куйбышевский район:
- улица Шахтерской славы, 7 (с 10:00 до 16:00);
- улица Правды, 41 ( с 11:00 до 13:00);
- улица Корниенко, 106 (с 14:30 до 16:00);
- улица Нарвская, 8, школа № 71 - емкость 10 т (с 10:00 до 11:00).
Ленинский район:
- улица Батенко, 15 (с 10:30 до 16:00).
Петровский район:
- улица Малышева, 7 (с 10:00 до 16:00);
- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
- улица Липецкая, 44 (с 10:30 до 14:00).
г. Моспино:
- улица Куйбышева, 8 (с 10:00 до 12:00);
- улица Чехова, 9 (с 12:00 до 14:00).
- В зависимости от оперативной обстановки в городе, время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - напоминают в мэрии.
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