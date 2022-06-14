График подвоза воды в Донецке на 14 июня: власти опубликовали список адресов

В связи с непрекращающимися обстрелами Республика испытывает острый дефицит воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 14 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненном ей городе Моспино.

График подвоза технической воды на 14 июня

Калининский район:

- улица Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:00);

- улица Марии Ульяновой, 27 (с 10:00 до 13:00);

- улица Новоселковская, 28 (с 10:00 до 13:00).

Ленинский район:

- улица Шелгунова, 1 (с 10:00 до 13:00);

- улица Камышева, 58 (с 10:00 до 13:00).

пгт. Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Деповская, 8;

- село Молодежное, улица Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 14 июня

Калининский район:

- проспект Мира, 66 (с 10:30 до 12:00);

- проспект Мира, 97 (с 12:00 до 13:00).

Кировский район:

- улица Кирова, 130 (с 14:30 до 16:00);

- улица Хлеборобная, 12 (с 16:00 до 17:30);

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость 10 т (с 10:30 до 11:30);

- улица Токарева, 88а - емкость 10 т (с 13:00 до 14:00).

Куйбышевский район:

- улица Шахтерской славы, 7 (с 10:00 до 16:00);

- улица Правды, 41 ( с 11:00 до 13:00);

- улица Корниенко, 106 (с 14:30 до 16:00);

- улица Нарвская, 8, школа № 71 - емкость 10 т (с 10:00 до 11:00).

Ленинский район:

- улица Батенко, 15 (с 10:30 до 16:00).

Петровский район:

- улица Малышева, 7 (с 10:00 до 16:00);

- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Липецкая, 44 (с 10:30 до 14:00).

г. Моспино:

- улица Куйбышева, 8 (с 10:00 до 12:00);

- улица Чехова, 9 (с 12:00 до 14:00).

- В зависимости от оперативной обстановки в городе, время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - напоминают в мэрии.

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