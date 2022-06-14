За сутки на территорию ДНР обрушились более 600 украинских боеприпасов, погибли четверо взрослых и ребенок

Последствия обстрела Буденновского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки украинские боевики 80 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив в ее направлении 620 боеприпасов. При этом применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Буденовский, Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (Калининский и Никитовский районы), Доломитное, Гольмовский, Енакиево, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка и Любовка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается о гибели пятерых гражданских лиц, в том числе ребенка - мальчика 2011 года рождения. Ранения получили 39 человек, в том числе трое детей 2008, 2013 и 2015 годов рождения.

Кроме того, обстрелами повреждены 69 домов, а также 26 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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