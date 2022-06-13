Глава ДНР заявил об ответных мерах на обстрелы ВСУ

Лидер Республики выступил с экстренным заявлением. Фото: t.me/pushilindenis

В ответ на беспрецедентные обстрелы ВСУ союзные силы Донбасса и РФ задействуют дополнительные ресурсы. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который выступил сегодня с экстренным заявлением.

Он отметил, что противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Украинские боевики обстреливают центральные и спальные районы Донецка, а также других городов и населенных пунктов ДНР.

- В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации, - сказал Денис Пушилин.

Глава Республики также добавил, что за прошедшие сутки войска русской коалиции уничтожили порядка 30 огневых точек ВСУ. Кроме того, был ликвидирован командный пункт противника в районе села Мемрик.

Однако противник располагает еще достаточным количеством оружия, способным наносить огневые удары по мирным кварталам Донбасса. В связи с этим Денис Пушилин призвал в ближайшие дни по максимуму оставаться в безопасных местах всем гражданам Донецкой Народной Республики. И подчеркнул: властями предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить в полной мере безопасность граждан ДНР.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Союзные войска Донбасса и чеченский спецназ выбивают ВСУ из промзоны Северодонецка

Отступая, противник беспощадно разрушает обстрелами город (подробнее)