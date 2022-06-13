Обстрел Донецка 13 июня: В СЦКК уточнили информацию о жертвах среди мирного населения

Количество жертв украинских обстрелов продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжают уточнять информацию о жертвах мощнейшего артудара Донецка, который был произведен сегодня со стороны украинских войск.

Так, на данный момент известно, что в Буденновском районе столицы в результате обстрелов ВСУ пострадали 18 человек.

Погибли: мужчина 1979-го, женщина 1972-го и ребенок (мальчик) 2011 годов рождения.

Были ранены: ребенок (мальчик) 2013-го, семеро женщин 1948, 1957, 1964, 1966, 1978, 1979 и 1982 годов рождения, а также семеро мужчин 1953, 1953, 1957, 1960, 1977, 1985, 1979 годов рождения.

В Куйбышевском районе Донецка ранены: парень-подросток 2008-го, мужчина 1957-го и двое женщин 1953, 1979 годов рождения.

Кроме того, в СЦКК предоставили информацию о пострадавших мирных жителях других населенных пунктов ДНР.

Так, в населенном пункте Любовка под обстрелом украинских боевиков погибла женщина 1953 года рождения, а в Горловке получила ранения женщина 1946 года рождения.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Пятеро жителей Донецка получили травмы, выпрыгивая с этажей горящего дома, который обстреляли ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка повреждение получила больница № 19 (подробнее)