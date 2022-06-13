Приехал на один выходной за месяц: Мэр Горловки Иван Приходько сегодня дважды попал под обстрел в Донецке

Иван Приходько пожелал достойной ответки. Фото: АГ Горловки

Сегодня, 13 июня, во второй половине дня украинская артиллерия нанесла мощнейший и небывалый удар по Донецку. За два часа выпущено почти 300 ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Отметим что такого беспрецедентного по мощности, плотности и продолжительности огневого налета на столицу ДНР не было зафиксировано за все время вооруженного конфликта, - подчеркнули в СЦКК.

Мэр Горловки Иван Приходько, который сегодня приехал на один выходной за месяц в столицу, дважды попал под обстрел.

- Скажу так, в Донецке в течение двух часов был полный трындец. И, поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Приехал на один выходной за месяц в Донецк, и два раза успел вляпаться. С утра на улице Розы Люксембург, вечером на Таманском проспекте. Мира нам всем и тишины! Ну и, конечно, достойной ответки!

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