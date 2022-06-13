Союзные войска Донбасса и чеченский спецназ выбивают ВСУ из промзоны Северодонецка

Киевских силовиков вытесняют из города. Фото: кадр из видео УНМ ЛНР

Линия обороны украинских боевиков в Северодонецке начинает рассыпаться. Под натиском союзных войск Донбасса и чеченского спецназа киевские силовики постепенно отступают в Лисичанск. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Украинские нацисты, засевшие в промзоне города, постепенно сдают свои позиции и отступают. Подразделения Народной милиции и военнослужащие полка спецназа «Ахмат» планомерно выбивают противника из промзоны, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Там также отметили, что вести бои приходится очень осторожно, так как на заводе «Азот» находятся резервуары с химикатами. Если их повредить, последствия могут быть фатальными.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР добавили, что бегство киевских силовиков прикрывает украинская артиллерия, которая беспощадно наносит удар за ударом по уже освобожденной части города. ВСУ безостановочно бьют по жилым кварталам из крупнокалиберных арторудий, танков, минометов и установок реактивной системы залпового огня «Град». Огонь ведут со стороны города Лисичанск.

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