Пятеро жителей Донецка получили травмы, выпрыгивая с этажей горящего дома, который обстреляли ВСУ

Возле дома по улице Зуевской сгорел гражданский автомобиль. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Сегодня, 13 июня, в результате артиллерийского обстрела из пушек НАТОвского образца в Куйбышевском районе Донецка повреждение получила больница № 19 и пятеро жителей получили травмы, выпрыгивая с этажей горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- В результате прицельного огня из 155-мм артиллерийских систем произошло возгорание многоэтажного жилого дома по улице Зуевской, повреждение получила больница № 19 Куйбышевского района Донецка. Возгорание случилось из-за повреждения газовой трубы. Сгорел гражданский автомобиль. По уточненным данным, травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Многие - пытаясь выпрыгнуть с этажей горящего дома.

Напомним, что сегодня около полудня обстрелу подвергся Майский рынок в Буденновском районе. Погибли три человека, еще 18 получили ранения. Среди убитых - 11-летний мальчик и его мама. Также погиб мужчина. Его тело обнаружили под руинами разрушенного магазина.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое погибших и 18 раненых: Майский рынок в Донецке обстреляли ракетой «Ураган» по приказу командира 25-й бригады ВСУ Евгения Кураша

Военные эксперты рассказали о последствиях варварского обстрела Буденновского района столицы (подробнее)